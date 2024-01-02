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Эрмосо — о выступлении в суде по делу Рубиалеса: теперь всё в руках правосудия

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Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо дала показания в Национальной судебной коллегии по делу бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Эрмосо — о выступлении в суде по делу Рубиалеса: теперь всё в руках правосудия
  • Gettyimages.ru

«Теперь всё в руках правосудия», — цитирует Эрмосо Relevo.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее Рубиалес получил приглашение войти в команду по продвижению заявки Саудовской Аравии на мундиаль 2034 года.

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