Эрмосо — о выступлении в суде по делу Рубиалеса: теперь всё в руках правосудия

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо дала показания в Национальной судебной коллегии по делу бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

«Теперь всё в руках правосудия», — цитирует Эрмосо Relevo.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее Рубиалес получил приглашение войти в команду по продвижению заявки Саудовской Аравии на мундиаль 2034 года.