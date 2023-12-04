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El Nacional: Рубиалес приглашён в команду по продвижению заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034

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Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес получил приглашение войти в команду по продвижению заявки Саудовской Аравии на мундиаль 2034 года.
El Nacional: Рубиалес приглашён в команду по продвижению заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034
  • Gettyimages.ru

Как сообщает El Nacional, в Саудовской Аравии помнят и ценят роль Рубиалеса в проведении Суперкубка Испании на территории этой страны.

По информации El País, TAD обвинял экс-главу RFEF в двух нарушениях, касающихся спортивного достоинства и приличия. За оба нарушения он получил три года дисквалификации от футбольной деятельности.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее сообщалось, что Рубиалес потребовал закрыть дело о поцелуе с футболисткой Эрмосо.

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