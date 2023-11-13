Europa Press: Рубиалес потребовал закрыть дело о поцелуе с футболисткой Эрмосо

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес выступил с требованием к Административному трибуналу по спорту (TAD) Испании прекратить его дело о поцелуе с футболисткой национальной команды Дженни Эрмосо.

Как сообщает агентство Europa Press, Рубиалес считает несправедливой и непропорциональной трёхлетнюю дисквалификацию, которая грозит ему по итогам рассмотрения обвинений в TAD.

ФИФА отстранила экс-президента RFEF на три года от футбольной деятельности за скандальный поцелуй с футболисткой.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее сообщалось, что Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности.