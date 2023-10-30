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Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности

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Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принял решение подать апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА).
Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности
  • Gettyimages.ru
  • © Manu Fernandez

«Я объявляю, что собираюсь подать апелляцию», — написал Рубиалес в социальных сетях.

ФИФА отстранила экс-президента RFEF на три года от футбольной деятельности за скандальный поцелуй с футболисткой.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее сообщалось, что Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандала с поцелуем.

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