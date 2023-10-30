Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принял решение подать апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я объявляю, что собираюсь подать апелляцию», — написал Рубиалес в социальных сетях.

ФИФА отстранила экс-президента RFEF на три года от футбольной деятельности за скандальный поцелуй с футболисткой.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее сообщалось, что Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандала с поцелуем.