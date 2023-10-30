Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности
- Gettyimages.ru
- © Manu Fernandez
«Я объявляю, что собираюсь подать апелляцию», — написал Рубиалес в социальных сетях.
ФИФА отстранила экс-президента RFEF на три года от футбольной деятельности за скандальный поцелуй с футболисткой.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.
Ранее сообщалось, что Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандала с поцелуем.