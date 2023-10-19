Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандала с поцелуем
«Мы с ней поговорили. Думаю, что во время последнего звонка я объяснила свою позицию, по которой она не была вызвана в сборную ранее», — цитирует Томе издание As.
По её словам, необходимо было дождаться момента, когда скандал с поцелуем после чемпионата мира немного уляжется.
«Вызов в сборную дал бы повод для спекуляций. Мы приняли такое решение, чтобы защитить форварда», — добавила Томе.
Испания сыграет в Лиге наций с Италией (27 октября) и Швейцарией (31 октября). 33-летняя Эрмосо возглавляет список бомбардиров сборной с 51 голом в 101 матче.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира — 2023 впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.
Ранее Эрмосо рассказала в суде, что Рубиалес просил её записать видео в его защиту.