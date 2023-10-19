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Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандала с поцелуем

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Главный тренер женской сборной Испании по футболу Монтсе Томе сообщила, что приняла решение вызвать на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА лучшего бомбардира команды Дженни Эрмосо.

«Мы с ней поговорили. Думаю, что во время последнего звонка я объяснила свою позицию, по которой она не была вызвана в сборную ранее», — цитирует Томе издание As.

По её словам, необходимо было дождаться момента, когда скандал с поцелуем после чемпионата мира немного уляжется.

«Вызов в сборную дал бы повод для спекуляций. Мы приняли такое решение, чтобы защитить форварда», — добавила Томе.

Испания сыграет в Лиге наций с Италией (27 октября) и Швейцарией (31 октября). 33-летняя Эрмосо возглавляет список бомбардиров сборной с 51 голом в 101 матче.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира — 2023  впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.

Ранее Эрмосо рассказала в суде, что Рубиалес просил её записать видео в его защиту.





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