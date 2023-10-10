Эрмосо рассказала в суде, что Рубиалес просил её записать видео в его защиту

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала, что бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес просил её записать видеообращение в его защиту.

«Он сказал мне в самолёте, что я должна помочь ему с видео в Дохе, потому что люди считают его домогателем. Он сказал мне сделать это ради его двух дочерей», — цитирует Эрмосо Marca.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.

Ранее Дука сменил Рубиалеса на посту вице-президента УЕФА.