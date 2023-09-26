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Албанец Дука сменил экс-главу RFEF Рубиалеса на посту вице-президента УЕФА

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Президент Федерации футбола Албании Арманд Дука назначен вице-президентом УЕФА вместо бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Албанец Дука сменил экс-главу RFEF Рубиалеса на посту вице-президента УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Claudio Villa

Решение о смене руководства RFEF было принято 26 сентября на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на Кипре, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.

Ранее сообщалось, что RFEF продолжает выполнять требования игроков после скандала с сексуальными домогательствами в национальной женской сборной.

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