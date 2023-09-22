RFEF уволила главу управления по вопросам честности по требованию футболисток
- AFP
- © Pierre-Philippe MARCOU
RFEF отправила в отставку директора управления по вопросам честности и неподкупности Мигеля Гарсию, сообщает пресс-служба федерации в социальных сетях.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.
Примечательно, что новый тренер сборной Монсеррат Томе не вызвала Эрмосо на матчи Лиги наций. Всего в список из 23 игроков вошли 15 футболисток, принимавших участие в ЧМ. Испанская национальная команда сыграет с командами Швеции (22 сентября) и Швейцарии (26 сентября).
Руководство RFEF планирует подать в суд на игроков женской сборной Испании.
Ранее сообщалось, что футболистки сборной Испании прекратили бойкот.