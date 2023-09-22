Узнать больше

RFEF уволила главу управления по вопросам честности по требованию футболисток

Короткая ссылка
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) продолжает выполнять требования игроков после скандала с сексуальными домогательствами в национальной женской сборной.
RFEF уволила главу управления по вопросам честности по требованию футболисток
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

RFEF отправила в отставку директора управления по вопросам честности и неподкупности Мигеля Гарсию, сообщает пресс-служба федерации в социальных сетях.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.

Примечательно, что новый тренер сборной Монсеррат Томе не вызвала Эрмосо на матчи Лиги наций. Всего в список из 23 игроков вошли 15 футболисток, принимавших участие в ЧМ. Испанская национальная команда сыграет с командами Швеции (22 сентября) и Швейцарии (26 сентября).

Руководство RFEF планирует подать в суд на игроков женской сборной Испании.

Ранее сообщалось, что футболистки сборной Испании прекратили бойкот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить