Футболистки сборной Испании прекратили бойкот

Заместитель министра культуры и спорта Испании Виктор Франко сообщил, что игроки женской национальной сборной приняли решение о прекращении бойкота.

«Следующие две игры команда гарантированно проведет», — цитирует Франко The Times.

Решение о прекращении забастовки было принято на встрече футболисток, сотрудников команды, представителей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и профсоюзов.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.

Примечательно, что Эрмосо не вошла в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций. Всего в список из 23 игроков вошли 15 футболисток. Испанская национальная команда сыграет с командами Швеции (22 сентября) и Швейцарии (26 сентября).

Ранее сообщалось, что руководство RFEF планирует подать в суд на игроков женской сборной Испании.