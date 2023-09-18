El Español: руководство RFEF планирует подать в суд на игроков женской сборной Испании

Руководство Королевской федерации футбола Испании планирует подать в суд на футболисток женской национальной команды.

Как сообщает El Español, менеджеры и сотрудники Королевской федерации футбола Испании планируют подать в суд на футболисток женской сборной, которые в письме-требовании указали на них.

25 августа футболистки опубликовали ультиматум, угрожая бойкотировать сборную и требуя масштабных перемен в системе футбола страны.

Игроки отметили, что внесённых кадровых решений — отставки Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях. Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что RFEF потребовала от женской сборной отказаться от бойкота и выдвинула ряд предложений.