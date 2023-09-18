RFEF потребовала от женской сборной отказаться от бойкота и выдвинула ряд предложений

Руководство Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в ультимативной форме предложило игрокам женской сборной отказаться от бойкота международных матчей.

Представители RFEF дали понять, что готовы уволить всех причастных к скандалу на почве сексуальных домогательств сотрудников федерации и национальной команды, если такие имеются, сообщает Sport.es.

Уточняется, что футболистки сборной Испании должны дать ответ на этот ультиматум до вечера 18 сентября.

В отставку уже ушли президент RFEF Луис Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 м.