Суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров

Национальный суд Испании принял ряд запросов прокуратуры в связи с началом разбирательства по делу бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Служитель Фемиды запретил Рубиалесу приближаться к Дженни Эрмосо ближе чем на 200 м и предпринимать какие-либо попытки выйти на контакт с футболисткой сборной Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Однако не было удовлетворено требование прокуратуры заставить Рубиалеса являться в суд каждые 15 дней.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что Рубиалес отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах.