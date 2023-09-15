Суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров
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Служитель Фемиды запретил Рубиалесу приближаться к Дженни Эрмосо ближе чем на 200 м и предпринимать какие-либо попытки выйти на контакт с футболисткой сборной Испании, сообщает Mundo Deportivo.
Однако не было удовлетворено требование прокуратуры заставить Рубиалеса являться в суд каждые 15 дней.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Ранее сообщалось, что Рубиалес отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах.