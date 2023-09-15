Marca: Рубиалес отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах
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Как сообщает Marca, Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний по делу о поцелуе футболистки сборной Испании. Он отрицал, что девушка была против поцелуя.
Отмечается, что прокуратура запросила запретить мужчине приближаться к спортсменке на расстояние ближе 500 м.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Ранее Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации футбола Испании.