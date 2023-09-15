Marca: Рубиалес отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Marca, Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний по делу о поцелуе футболистки сборной Испании. Он отрицал, что девушка была против поцелуя.

Отмечается, что прокуратура запросила запретить мужчине приближаться к спортсменке на расстояние ближе 500 м.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации футбола Испании.