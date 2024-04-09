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El País: из-за угрозы терактов в Мадриде усилили меры безопасности перед матчами ЛЧ

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Министерство внутренних дел Испании усилило антитеррористические меры безопасности на двух матчах 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде из-за угрозы проведения терактов со стороны группировки «Исламское государство»*.
El País: из-за угрозы терактов в Мадриде усилили меры безопасности перед матчами ЛЧ
  • Gettyimages.ru

По информации издания, МВД Испании сообщило, что в операции будут задействованы более 2 тыс. человек. В частности, представители национальной полиции, гражданской гвардии и муниципальной полиции Мадрида.

Представитель правительства Мадрида Франсиско Мартин сообщил, что будет увеличено число «специальных агентов по борьбе с террористическими угрозами».

9 апреля в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», а 10 апреля столичный «Атлетико» примет на своём поле дортмундскую «Боруссию».

Ранее в УЕФА признали угрозу терактов, но отказались переносить матчи 1/4 финала ЛЧ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

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