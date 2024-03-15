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Спортдиректор «Манчестер Сити» назвал жеребьёвку ЛЧ позором

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Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.
Спортдиректор «Манчестер Сити» назвал жеребьёвку ЛЧ позором
  • AP
  • © Jon Super

«Какой позор, надоели эти шары — всё то же самое. Такая же жеребьёвка, как в прошлом году — поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал», — цитирует его Marca.

При этом функционер отметил, что, несмотря на всю мощь «Реала», который снова достался англичанам в соперники, футболисты «Сити» готовы как и в прошлом году сделать всё, чтобы пройти мадридцев.

«Манчестер Сити» и «Реал» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. 

Ранее в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.



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