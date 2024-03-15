Спортдиректор «Манчестер Сити» назвал жеребьёвку ЛЧ позором
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«Какой позор, надоели эти шары — всё то же самое. Такая же жеребьёвка, как в прошлом году — поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал», — цитирует его Marca.
При этом функционер отметил, что, несмотря на всю мощь «Реала», который снова достался англичанам в соперники, футболисты «Сити» готовы как и в прошлом году сделать всё, чтобы пройти мадридцев.
«Манчестер Сити» и «Реал» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.