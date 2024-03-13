Триумф в Каталонии, драма в Лондоне: «Барселона» сокрушила «Наполи», «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Порту»

«Барселона» на своём поле взяла верх над «Наполи» и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. На два быстрых гола каталонцев подопечные Франческо Кальцоны ответили точным ударом Амира Ррахмани. Но в концовке второго тайма пропустили третий мяч после эффектной многоходовки, которую завершил Роберт Левандовски. В свою очередь, точный удар Леандро Троссарда после шикарной передачи Мартина Эдегора помог «Арсеналу» перед перерывом сравнять счёт в двухматчевом противостоянии с «Порту». Но дожать неуступчивого соперника лондонцам удалось лишь в серии пенальти благодаря двум спасениям Давида Райи.

Триумф «Барселоны»

В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов наставники «Барселоны» и «Наполи» открыто называли его главным в нынешнем сезоне. Хави хотел положить конец неудачной серии и впервые с 2020 года вывести каталонцев во второй раунд плей-офф, в то время как Франческо Кальцона — сотворить мини-сенсацию и выбить из борьбы одну из самых титулованных команд планеты. Но не только это мотивировало адзурри перед началом важнейшего противостояния. По данным La Gazzetta dello Sport, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис пообещал футболистам €10 млн премиальных в случае победы над сине-гранатовыми.

Кроме того, к этой встрече блауграна подошла в не самом оптимальном составе. Из-за травм выйти на поле не смог целый ряд исполнителей, включая Гави, Педри, Френки де Йонга и Феррана Торреса, ввиду чего Хави пришлось делать ставку на юных воспитанников. С первых минут появились не только уже успевший зарекомендовать себя вингер Ламин Ямал, но также 20-летний хавбек Фермин Лопес и центральный защитник Пау Кубарси, лишь в январе отпраздновавший 17-й день рождения. Но даже в таком сочетании хозяева не стушевались и оформили два быстрых гола. Причём в обоих случаях своё мастерство продемонстрировали Жоау Канселу и Рафинья.

На 15-й минуте португалец бросил в прорыв бразильца, а тот покатил под удар вбежавшему в штрафную Лопесу. А вскоре отличился и сам Канселу. На этот раз он здорово сработал на добивании после попадания Рафиньи в штангу и упрочил преимущество «Барселоны».

Казалось, после такого потрясения «Наполи» уже не оправится, но не тут-то было. Да, хозяева смотрелись лучше и имели больше опасных моментов, но гости были не намерены сдаваться. И уже на исходе часа игры подтвердили это делом, практически воссоздав мяч Лопеса. Правда, на этот раз атака развивалась не по левому, а по правому флангу, а главные роли на себя примерили Маттео Политано и Амир Ррахмани. Первый исполнил пас в центр, а второй «расстрелял» Марка-Андре тер Штегена.

Вплоть до перерыва команды продолжали обмениваться «уколами», но во втором тайме «Барселона» стала всё больше прижиматься к своим воротам. «Наполи» плотно завладел инициативой и несколько раз был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт, но в завершающей стадии испытывал проблемы. Не в лучшей форме пребывал Виктор Осимхен, ещё в первой половине чаще попадавший в офсайд, чем бивший в створ. Но именно нигериец мог помочь адзурри выравнять положение. На 50-й минуте он рухнул в штрафной после столкновения с Кубарси, но главный арбитр Данни Маккели не указал на точку.

И ближе к середине тайма запал «Наполи» начал иссякать. «Барселона» понемногу вернула себе контроль над игрой и чуть было снова не забила. Но Рафинья и Роберт Араухо своими шансами не воспользовались, а гол Ямала был отменён из-за офсайда. Но что не получилось у юного воспитанника, то удалось опытному Роберту Левандовски. Правда, сделал всё не звёздный поляк, а Серхи Роберто. Именно он сместился с фланга в центр, обыгрался в стенку с Илкаем Гюндоганом, после чего покатил на свободного одноклубника.

Подарить «Наполи» надежду на камбэк могли Матиас Оливейра и Хвича Кварацхелия, но первый угодил в крестовину, а второй промахнулся из убойной позиции, после чего сразу же пошёл отдыхать. И в этот момент интрига окончательно умерла. «Барселона» уверенно довела матч до победы и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто

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© Alex Caparros / Stringer

Железные нервы «канониров»

В то же время «Арсенал» пытался исправиться из-за фиаско в гостевой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и уберечь себя от жесточайшей критики в случае невыхода в следующий раунд. Ведь ожидать иного в случае поражения от скромного «Порту» не приходилось. Да, в плане опыта выступления в главном еврокубке нынешний созыв «драконов» мог дать фору «канонирам», но в плане уровня таланта и мастерства соперники были несопоставимы. Великолепной иллюстрацией тому была разница в стоимости составов. В то время как лондонский коллектив оценивался в баснословные €1,11 млрд, португальский — всего в €283,6 млн.

Правда, три недели назад продемонстрировать эту разницу в классе у подопечных Микеля Артеты не получилось. За весь матч те наработали всего на 0,42 ожидаемого гола (xG) и ни разу не заставили вступить в игру Диогу Кошту. Но на своём поле с ходу бросились навёрстывать упущенное. Уже на 13-й минуте Букайо Сака нанёс первый удар «Арсенала» в створ в этом противостоянии, но вратарь не пропустил.

Тем не менее на этом стартовый спурт «канониров» закончился. Почти до конца первого тайма на поле шла равная борьба, а преуспеть могли оба коллектива. На опасный, но неточный «выстрел» Саки ответил Эванилсон, временно сравнявший счёт по числу попаданий в створ. Но в концовке тайма лондонцы всё же сумели найти брешь в обороне соперников и восстановить паритет по сумме двух встреч. Мартин Эдегор великолепной разрезающей передачей нашёл в штрафной Леандро Троссарда, а тот неотразимо зарядил в дальний угол.

Но во втором тайме от превосходства «Арсенала» не осталось и следа. Да, хозяева забили из офсайда, но в статистику этот эпизод не пошёл. А в рамках правил продуктивнее был «Порту». Вплоть до 75-й минуты подопечные Сержиу Консейсау имели в активе больше ударов по воротам (3:2), да и по xG вели (0,2—0,11). Хотя возможностей вновь выйти вперёд не создали. Порадовать своего отца-тренера пытался Франсишку Консейсау, но точностью похвастаться не мог. И хотя концовка осталась за «пушкарями», избежать дополнительного времени не удалось. Пусть шансы на это были. Но ни вышедший со скамейки Габриэл Жезус, ни Эдегор с Сакой не сумели послать мяч в сетку.

В дополнительные полчаса оппоненты практически ничего не организовали у чужой штрафной, в сумме наработав на 0,08 xG, вследствие чего обладателя путёвки в четвертьфинал пришлось определять в серии 11-метровых. И в ней «Арсенал» был бесподобен. Хозяева безошибочно исполнили четыре первых попытки, а Давид Райя ещё и совершил два сейва. И тем самым не только принёс победу своей команде, но и помог ей первые с 2010 года преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов.