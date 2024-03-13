«Боруссия М» проиграла клубу из третьей лиги в 1/4 финала Кубка Германии
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе клуба из третьей лиги мячи забили Мохаммед Наифи (11-я минута) и Кай Бранкер (90 + 3). У команды из Мёнхенгладбаха отличился Робин Хак (8-я).
В полуфинале Кубка Германии «Саарбрюккен» сыграет против «Кайзерслаутерна» 2 апреля.
«Боруссия» Мёнхенгладбах занимает 12-е место в таблице Бундеслиги, «Саарбрюккен» идёт девятым в третьей лиге.
Ранее гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.