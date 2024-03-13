RT в Telegram
Подпишись

«Боруссия М» проиграла клубу из третьей лиги в 1/4 финала Кубка Германии

Короткая ссылка
«Боруссия» Мёнхенгладбах потерпела поражение от «Саарбрюккена» в матче четвертьфинала Кубка Германии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе клуба из третьей лиги мячи забили Мохаммед Наифи (11-я минута) и Кай Бранкер (90 + 3). У команды из Мёнхенгладбаха отличился Робин Хак (8-я).

В полуфинале Кубка Германии «Саарбрюккен» сыграет против «Кайзерслаутерна» 2 апреля.

«Боруссия» Мёнхенгладбах занимает 12-е место в таблице Бундеслиги, «Саарбрюккен» идёт девятым в третьей лиге.

Ранее гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить