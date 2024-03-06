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Разгром в Мюнхене и доминирование в Сан-Себастьяне: дубли Кейна и Мбаппе помогли «Баварии» и ПСЖ выйти в 1/4 финала ЛЧ

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Сергей Стариков
В Лиге чемпионов определились первые участники четвертьфинала. «Бавария» реабилитировалась за гостевое поражение и на своём поле разгромила «Лацио». Дубль оформил Гарри Кейн, ещё один мяч на свой счёт записал Томас Мюллер, замкнувший прострел Маттейса де Лигта. В свою очередь, два гола Килиана Мбаппе помогли «Пари Сен-Жермен» второй раз подряд обыграть «Реал Сосьедад» и впервые с 2021 года преодолеть барьер первого раунда плей-офф.
Разгром в Мюнхене и доминирование в Сан-Себастьяне: дубли Кейна и Мбаппе помогли «Баварии» и ПСЖ выйти в 1/4 финала ЛЧ
  • Форвард «Баварии» Гарри Кейн
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance / Contributor

Крушители сенсации

Для «Баварии» ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов обещал стать во многом определяющим. Мюнхенцы уже успели если не лишиться шансов на победу в чемпионате Германии, то снизить их до минимума, отстав от лидирующего «Байера» аж на десять очков. А в ЛЧ находились в шаге от оглушительного провала. Три недели назад подопечные Томаса Тухеля в гостях потерпели сенсационное поражение от скромного «Лацио» и заставили болельщиков задуматься о повторении фиаско 2011 года. Именно тогда немцы в последний раз остались без золота национального первенства и попутно оступились в первом же раунде плей-офф еврокубка. Причём на их пути также встала команда из Италии — «Интер».

Кроме того, от исхода этого противостояния вполне могла зависеть и судьба главного тренера. Да, руководство клуба уже анонсировало его уход по окончании сезона, но вылет из Лиги чемпионов на столь ранней стадии был способен заставить боссов пересмотреть своё решение и отправить его в отставку ещё в марте. Это подтвердил и журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, по словам которого, в этом случае вероятность досрочного увольнения специалиста «будет весьма велика».

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И исправлять ситуацию «Баварии» было необходимо в крайне усечённом составе. В ответке Тухель не мог рассчитывать на целую группу травмированных футболистов, а также на получившего красную карточку в первой встрече Дайо Упамекано. В связи с этим, пару в центре обороны составили Маттейс де Лигт и Эрик Дайер, в то время как на правом фланге вышел Йозуа Киммих. Да, в начале карьеры наследник Филипа Лама также исполнял роль крайнего защитника, но потом переквалифицировался в опорника. При этом в средней линии пару с Леоном Горецкой сформировал 19-летний Александр Павлович, отыгравший в турнире лишь 26 минут.

И поначалу у «Баварии» мало что получалось, хотя на фоне первого матча могло показаться иначе. Если там мюнхенцы так и не заставили Ивана Проведеля продемонстрировать своё мастерство, то здесь это произошло уже на шестой минуте — в створ попал Лерой Сане. Но потом игра успокоилась, а регулярно создавать остроту у ворот «Лацио» не удавалось. За следующие полчаса можно вспомнить разве что «выстрел» Гарри Кейна из-за пределов штрафной и забавный эпизод с участием главного арбитра. Славко Винчич пытался увернуться от мяча, но поскользнулся и упал, не позволив передаче Томаса Мюллера дойти до Джамала Мусиалы. И вызвал гнев как со стороны хозяев, так и болельщиков.

Контратака «Лацио» стала громом среди ясного неба. Заброс в штрафную с левого фланга вышел невероятно точным, а Чиро Иммобиле оставалось не промахнуться с пары метров. Но опытнейший итальянец чудесным образом не попал в створ, а уже две минуты спустя появился повод вспомнить о старой спортивной истине. Правда, на этот раз наказание за расточительность было назначено в двойном размере. На 38-й минуте Гарри Кейн завершил многоходовку с участием Мусиалы и Рафаэла Геррейру, а на второй компенсированной в хоккейном стиле отличился Томас Мюллер. Немец открылся на линии офсайда и подставил голову под мощнейший то ли удар, то ли прострел подключившегося к угловому де Лигта.

Таким образом, за короткий промежуток времени положение «Лацио» кардинальным образом поменялось. Если до этого им было необходимо удерживать преимущество, то теперь — идти вперёд и забивать дважды. Но «Баварию» уже было не остановить. Немцы поймали кураж и принялись осаждать штрафную оппонента, а в середине второго тайма в третий раз огорчили Проведеля. Дальний «выстрел» Лероя Сане российско-итальянский вратарь парировал, но помешать Кейну сработать на добивании уже не мог.

После этого мюнхенцы сбавили обороты и в довольно среднем темпе провели остаток встречи. Но повода включать максимальную передачу и не было — римляне оказались неспособны организовать хотя бы подобие штурма и практически ничего не создавали впереди. Поэтому главным событием последних 25 минут второго тайма стало появление на поле Альфонсо Дэвиса, Конрада Лаймера и Сержа Гнабри, отсутствовавших из-за травм. «Бавария» разгромила «Лацио» на своём поле и в пятый раз подряд преодолела барьер первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

  • Футболисты «Баварии» Томас Мюллер и Лерой Сане
  • Gettyimages.ru
  • © Stefan Matzke - sampics / Contributor

Без шансов на камбэк

Отыгрываться надо было и подопечным Иманола Альгуасиля. Но если в успех «Баварии» верили, несмотря на пребывание коллектива в глубоком кризисе, то на «Реал Сосьедад» мало кто ставил. И правда, было крайне сложно представить, как испанцы практически повторяют достижение «Барселоны» и устраивают ремонтаду в противостоянии с «Пари Сен-Жермен», пусть даже с 0:2. И дело не в отсутствии получившего травму Арсена Захаряна. Просто бело-голубые банально не обладали необходимыми ресурсами для того, чтобы разгромить Килиана Мбаппе и компанию.

И уже на 15-й минуте надежды «Сосьедада» на камбэк были практически перечёркнуты. Ранее Мбаппе уже несколько раз наведывался в штрафную противника и даже мог отметиться результативной передачей, если бы Алекс Ремиро не спас после удара Брэдли Баркола с близкого расстояния. Во второй раз француз решил не делиться мячом и сделал всё сам. Он вновь ворвался в зону левого полуфланга, парой обманных движений раскачал опекуна и неотразимо пробил в дальний угол. При этом чуть надорвал сетку, чем спровоцировал небольшую паузу.

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Эта неудача надломила подопечных Альгуасиля. Временами они пытались активно прессинговать, но впереди не получилось ровным счётом ничего. За первый тайм баски нанесли лишь два удара по воротам и даже попали в створ, но в сумме наработали лишь на 0,05 ожидаемого гола (xG). Для сравнения, у парижан этот показатель был почти в 17 раз выше (0,83). И если бы не реакция Ремиро, тот же Мбаппе мог оформить дубль ещё до перерыва.

В итоге, француз всё же сделал это, но уже во втором тайме. Вышедший на замену в перерыве Ли Кан Ин исполнил заброс на свободное пространство, а Мбаппе убежал от защитников и легко расправился с голкипером. «Реал Сосьедад» был настолько ошеломлён, что попросту перестал оказывать «Пари Сен-Жермен» какое-либо подобие сопротивления. Хозяева позволяли гостям владеть мячом более 70% времени и практически не помышляли о контригре.

Небольшой перелом возник только после появления на поле Андера Барренечеи и Беньята Турриентеса, ожививших игру «Сосьедада». Хозяева стали активнее атаковать и даже забили, но гол был отменён из-за офсайда. Однако их это не остановило. И со второй попытки они всё же исполнили всё в соответствии с правилами. Мяч на свой счёт записал Микель Мерино, немного порадовав собственных болельщиков, заполнивших «Реале Арену» в Сан-Себастьяне. Так или иначе, «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу по сумме двух матчей (4:1) и проследовал в четвертьфинал, чего ему не удавалось с 2021 года.

  • Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images / Contributor
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