Разгром в Мюнхене и доминирование в Сан-Себастьяне: дубли Кейна и Мбаппе помогли «Баварии» и ПСЖ выйти в 1/4 финала ЛЧ

В Лиге чемпионов определились первые участники четвертьфинала. «Бавария» реабилитировалась за гостевое поражение и на своём поле разгромила «Лацио». Дубль оформил Гарри Кейн, ещё один мяч на свой счёт записал Томас Мюллер, замкнувший прострел Маттейса де Лигта. В свою очередь, два гола Килиана Мбаппе помогли «Пари Сен-Жермен» второй раз подряд обыграть «Реал Сосьедад» и впервые с 2021 года преодолеть барьер первого раунда плей-офф.

Крушители сенсации

Для «Баварии» ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов обещал стать во многом определяющим. Мюнхенцы уже успели если не лишиться шансов на победу в чемпионате Германии, то снизить их до минимума, отстав от лидирующего «Байера» аж на десять очков. А в ЛЧ находились в шаге от оглушительного провала. Три недели назад подопечные Томаса Тухеля в гостях потерпели сенсационное поражение от скромного «Лацио» и заставили болельщиков задуматься о повторении фиаско 2011 года. Именно тогда немцы в последний раз остались без золота национального первенства и попутно оступились в первом же раунде плей-офф еврокубка. Причём на их пути также встала команда из Италии — «Интер».

Кроме того, от исхода этого противостояния вполне могла зависеть и судьба главного тренера. Да, руководство клуба уже анонсировало его уход по окончании сезона, но вылет из Лиги чемпионов на столь ранней стадии был способен заставить боссов пересмотреть своё решение и отправить его в отставку ещё в марте. Это подтвердил и журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, по словам которого, в этом случае вероятность досрочного увольнения специалиста «будет весьма велика».

И исправлять ситуацию «Баварии» было необходимо в крайне усечённом составе. В ответке Тухель не мог рассчитывать на целую группу травмированных футболистов, а также на получившего красную карточку в первой встрече Дайо Упамекано. В связи с этим, пару в центре обороны составили Маттейс де Лигт и Эрик Дайер, в то время как на правом фланге вышел Йозуа Киммих. Да, в начале карьеры наследник Филипа Лама также исполнял роль крайнего защитника, но потом переквалифицировался в опорника. При этом в средней линии пару с Леоном Горецкой сформировал 19-летний Александр Павлович, отыгравший в турнире лишь 26 минут.

И поначалу у «Баварии» мало что получалось, хотя на фоне первого матча могло показаться иначе. Если там мюнхенцы так и не заставили Ивана Проведеля продемонстрировать своё мастерство, то здесь это произошло уже на шестой минуте — в створ попал Лерой Сане. Но потом игра успокоилась, а регулярно создавать остроту у ворот «Лацио» не удавалось. За следующие полчаса можно вспомнить разве что «выстрел» Гарри Кейна из-за пределов штрафной и забавный эпизод с участием главного арбитра. Славко Винчич пытался увернуться от мяча, но поскользнулся и упал, не позволив передаче Томаса Мюллера дойти до Джамала Мусиалы. И вызвал гнев как со стороны хозяев, так и болельщиков.

Контратака «Лацио» стала громом среди ясного неба. Заброс в штрафную с левого фланга вышел невероятно точным, а Чиро Иммобиле оставалось не промахнуться с пары метров. Но опытнейший итальянец чудесным образом не попал в створ, а уже две минуты спустя появился повод вспомнить о старой спортивной истине. Правда, на этот раз наказание за расточительность было назначено в двойном размере. На 38-й минуте Гарри Кейн завершил многоходовку с участием Мусиалы и Рафаэла Геррейру, а на второй компенсированной в хоккейном стиле отличился Томас Мюллер. Немец открылся на линии офсайда и подставил голову под мощнейший то ли удар, то ли прострел подключившегося к угловому де Лигта.

Таким образом, за короткий промежуток времени положение «Лацио» кардинальным образом поменялось. Если до этого им было необходимо удерживать преимущество, то теперь — идти вперёд и забивать дважды. Но «Баварию» уже было не остановить. Немцы поймали кураж и принялись осаждать штрафную оппонента, а в середине второго тайма в третий раз огорчили Проведеля. Дальний «выстрел» Лероя Сане российско-итальянский вратарь парировал, но помешать Кейну сработать на добивании уже не мог.

После этого мюнхенцы сбавили обороты и в довольно среднем темпе провели остаток встречи. Но повода включать максимальную передачу и не было — римляне оказались неспособны организовать хотя бы подобие штурма и практически ничего не создавали впереди. Поэтому главным событием последних 25 минут второго тайма стало появление на поле Альфонсо Дэвиса, Конрада Лаймера и Сержа Гнабри, отсутствовавших из-за травм. «Бавария» разгромила «Лацио» на своём поле и в пятый раз подряд преодолела барьер первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Футболисты «Баварии» Томас Мюллер и Лерой Сане

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© Stefan Matzke - sampics / Contributor

Без шансов на камбэк

Отыгрываться надо было и подопечным Иманола Альгуасиля. Но если в успех «Баварии» верили, несмотря на пребывание коллектива в глубоком кризисе, то на «Реал Сосьедад» мало кто ставил. И правда, было крайне сложно представить, как испанцы практически повторяют достижение «Барселоны» и устраивают ремонтаду в противостоянии с «Пари Сен-Жермен», пусть даже с 0:2. И дело не в отсутствии получившего травму Арсена Захаряна. Просто бело-голубые банально не обладали необходимыми ресурсами для того, чтобы разгромить Килиана Мбаппе и компанию.

И уже на 15-й минуте надежды «Сосьедада» на камбэк были практически перечёркнуты. Ранее Мбаппе уже несколько раз наведывался в штрафную противника и даже мог отметиться результативной передачей, если бы Алекс Ремиро не спас после удара Брэдли Баркола с близкого расстояния. Во второй раз француз решил не делиться мячом и сделал всё сам. Он вновь ворвался в зону левого полуфланга, парой обманных движений раскачал опекуна и неотразимо пробил в дальний угол. При этом чуть надорвал сетку, чем спровоцировал небольшую паузу.

Эта неудача надломила подопечных Альгуасиля. Временами они пытались активно прессинговать, но впереди не получилось ровным счётом ничего. За первый тайм баски нанесли лишь два удара по воротам и даже попали в створ, но в сумме наработали лишь на 0,05 ожидаемого гола (xG). Для сравнения, у парижан этот показатель был почти в 17 раз выше (0,83). И если бы не реакция Ремиро, тот же Мбаппе мог оформить дубль ещё до перерыва.

В итоге, француз всё же сделал это, но уже во втором тайме. Вышедший на замену в перерыве Ли Кан Ин исполнил заброс на свободное пространство, а Мбаппе убежал от защитников и легко расправился с голкипером. «Реал Сосьедад» был настолько ошеломлён, что попросту перестал оказывать «Пари Сен-Жермен» какое-либо подобие сопротивления. Хозяева позволяли гостям владеть мячом более 70% времени и практически не помышляли о контригре.

Небольшой перелом возник только после появления на поле Андера Барренечеи и Беньята Турриентеса, ожививших игру «Сосьедада». Хозяева стали активнее атаковать и даже забили, но гол был отменён из-за офсайда. Однако их это не остановило. И со второй попытки они всё же исполнили всё в соответствии с правилами. Мяч на свой счёт записал Микель Мерино, немного порадовав собственных болельщиков, заполнивших «Реале Арену» в Сан-Себастьяне. Так или иначе, «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу по сумме двух матчей (4:1) и проследовал в четвертьфинал, чего ему не удавалось с 2021 года.