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Холанд признался, что раньше мог заплакать из-за поражений

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на критику из-за упущенных моментов.
Холанд признался, что раньше мог заплакать из-за поражений
  • Gettyimages.ru

«Когда был молодым, то для меня это было испытанием. Раньше мог заплакать, если мы проиграли, а я упустил много моментов», — заявил Холанд на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

Нападающий заявил, что много работал над реализацией.

«Я многого требую от себя, и я знаю, что партнёры и тренер многого ждут. Но мне ещё есть над чем работать», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний норвежец забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 31 матче за горожан во всех турнирах.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» состоится 6 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Ранее Холанд призвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси завершить карьеру.

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