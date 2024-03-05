Холанд: возможно, Месси стоит завершить карьеру, чтобы лучшим игроком стал кто-то другой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси — лучший из тех, кто когда-либо играл. Возможно, ему придётся завершить карьеру для того, чтобы кто-то начал считаться лучшим», — приводит слова Холанда журналист Ян Чизмен в социальных сетях.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. 36-летний форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США.