Холанд: возможно, Месси стоит завершить карьеру, чтобы лучшим игроком стал кто-то другой
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«Месси — лучший из тех, кто когда-либо играл. Возможно, ему придётся завершить карьеру для того, чтобы кто-то начал считаться лучшим», — приводит слова Холанда журналист Ян Чизмен в социальных сетях.
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. 36-летний форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США.