Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины, согласно исследованию компании SSRS, обошёл шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) экс-игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. 36-летний форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что Месси передал музею «Барселоны» свой восьмой «Золотой мяч».



