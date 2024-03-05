Лебёф призвал Роналду заткнуться после слов о Лиге 1

Бывший защитник сборной Франции по футболу Франк Лебёф раскритиковал полузащитника национальной команды Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду за сравнение чемпионата Саудовской Аравии с французской Лигой 1.

«Меня раздражают его слова. Как вы думаете, почему он решил так сказать? Потому что в Лиге 1 играл Лионель Месси», — приводит слова Лебёфа Goal.

По мнению экс-защитника, 39-летний португалец несправедлив.

«Я очень уважаю его как футболиста, но брось, просто заткнись!» — сказал он.

На церемонии Globe Soccer Awards нападающий выразил мнение, что чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит Лигу 1.

Ранее Лебёф заявил, что Португалия может выиграть чемпионат Европы по футболу 2024 года в Германии только без Роналду.