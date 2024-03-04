Лебёф считает, что Португалия может выиграть Евро только без Роналду

Бывший защитник сборной Франции по футболу Франк Лебёф высказался о шансах национальной команды Португалии выиграть чемпионат Европы 2024 года.

«Португалия может стать чемпионом Европы, но только в том случае, если Роналду не будет играть», — приводит слова Лебёфа Goal.

При этом экс-защитник отметил вклад нападающего и капитана португальской команды Криштиану Роналду в мировой футбол.

«Я хочу поблагодарить Роналду за то, что он вывел этот вид спорта на новый уровень, но всему когда-то приходит конец», — сказал он.

Европейское первенство пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее девушка Роналду Джорджина Родригес заявила, что футболист завершит карьеру в течение двух лет.