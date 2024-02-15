24 удара мимо ворот: «Бавария» проиграла «Лацио», а «Сосьедад» уступил ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» в гостях сенсационно проиграла «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля так и не сумели взломать массированную оборону соперника, а в середине второго тайма пропустили. Дайо Упамекано грубо нарушил правила в своей штрафной и был удалён с поля, а Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Килиан Мбаппе отличился после розыгрыша углового, а затем эффектный гол после сольного прохода забил Брэдли Баркола.

Фиаско «Баварии»

В том, что «Бавария» выйдет сверхмотивированной на матч с «Лацио», не было никаких сомнений. В последнем туре Бундеслиги подопечные Томаса Тухеля пропустили три безответных мяча от «Байера» и были явно настроены выместить свою злость на седьмой команде Серии А, тем самым продлив успешную серию в противостоянии с римлянами. Три года назад они уже преподали им урок и не пустили в четвертьфинал Лиги чемпионов, выиграв две встречи с общей разницей 6:2.

Правда, тогда мюнхенцы пребывали в куда более комфортном состоянии. На этот же раз в заявку из-за травм не попали сразу восемь футболистов, среди которых звёздные Серж Гнабри, Кингсли Коман и Альфоно Дэвис, а также один из ключевых исполнителей средней линии, Конрад Лаймер. В его отсутствие пару в опорной зоне составили Йозуа Киммих и Леон Горецка, о чьём уходе из клуба говорят вот уже несколько месяцев. И как стало известно за несколько часов до начала встречи, они сами якобы не прочь попробовать себя на новом месте. Как и вновь оставшийся в запасе Маттейс де Лигт, также не пользующийся доверием у главного тренера.

В итоге именно Горецка и Киммих были одними из самых заметных игроков «Баварии» в первом тайме. Леон регулярно подключался к атаке и при этом успевал отрабатывать в защите, неоднократно возвращая владение, а Йозуа и вовсе выступал в роли главного дирижёра нападения. По уровню вовлечённости с ним мог сравниться разве что Джамал Мусиала, раз за разом пытавшийся прорваться к воротам оппонентов. И хотя временами он добивался своего, создать что-либо действительно опасное не получалось. Пожалуй, самым ярким стал эпизод с причудливым розыгрышем штрафного, завершившийся неточным выстрелом Лероя Зане.

После перерыва «Бавария» продолжила попытки взломать массированную оборону «Лацио», но их атаки раз за разом захлёбывались, в то время как контрвыпады хозяев случались всё реже, но выглядели значительно интереснее. Уже в дебюте тайма реактивный Густав Исаксен ворвался в чужую штрафную и чудесным образом не сумел перехитрить Мануэля Нойера, но чуть позднее всё же преуспел. Нет, датчанин не забил сам, но заработал 11-метровый и спровоцировал удаление грубо срубившего его Дайо Упамекано. К точке подошёл штатный пенальтист римлян Чиро Иммобиле и отправил мяч в сетку.

Должным образом ответить «Бавария» так и не смогла. Не помогли ни свежие Эрик Шупо-Мотинг, Матис Тель и де Лигт, ни Гарри Кейн, который старался вести за собой партнёров. Незадолго до окончания основного времени англичанин заработал опасный штрафной, но угодил в стенку. А организовать полноценный навал игравшие в меньшинстве гости так и не сумели. В итоге 17 ударов по воротам при отсутствии попаданий в створ и первое в истории поражение в матче с «Лацио».

Футболисты «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Лацио»

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Класс ПСЖ

В свою очередь, во втором матче вечера подобной сенсации совсем не ожидали. Ведь к нему коллективы подходили в абсолютно разном состоянии. Пока «Пари Сен-Жермен» доминировал в национальном первенстве и пробивался в четвертьфинал Кубка Франции, попутно продлевая беспроигрышную серию до 16 встреч, «Реал Сосьедад» откровенно мучился. В четырёх последних противостояниях подопечные Иманола Альгуасиля не только ни разу не взяли верх, но даже не поразили ворота соперников. И если с «Райо Вальекано», «Жироной» и «Мальоркой» хотя бы довольствовались ничьей, то «Осасуне» уступили. Поэтому их шансы одержать первую победу в плей-офф еврокубков в XXI веке оценивались как крайне невысокие.

Примечательно, что эта неудачная полоса началась примерно в тот момент, как в лазарет отправился лучший бомбардир команды Микель Оярсабаль. В конце января он травмировался и не успел восстановиться к встрече с «Пари Сен-Жермен». И хотя российские болельщики ждали увидеть вместо него Арсена Захаряна, наставник рассудил иначе и доверился Андеру Берренечеа. На противоположной, правой бровке расположился Такефуса Кубо, а на острие — Андре Силва.

Казалось, в этот раз всё было против «Сосьедада», помимо прочего ещё и выступавшего на чужом поле. Но подопечные Альгуасиля и не собирались пасовать перед более титулованным соперником и в первом тайме практически не уступали «Пари Сен-Жермен», а по числу ударов даже превзошли. В общей сложности гости пять раз проверили бдительность Джанлуиджи Доннаруммы, но так и не смогли заставить его вступить в игру. Но и парижане были не сильно точнее. В створ ворот Алекса Ремиро попал лишь Килиан Мбаппе, но серьёзных проблем ему не создал.

Однако после перерыва класс ПСЖ всё же сказался. Французы удвоили давление и к 70-й минуте дважды застали врасплох Ремиро. Первый гол организовало трио в составе Усмана Дембеле, Маркиньоса и Мбаппе: один исполнил подачу с углового, второй головой скинул мяч на дальнюю штангу, а третий «расстрелял» вратаря с близкого расстояния. А потом индивидуальное мастерство продемонстрировал Брэдли Баркола, до этого момента смотревшийся не очень впечатляюще. Бывший вингер «Лиона» уже готовился отправиться на скамейку, но успел в одиночку прорваться по левому флангу, выманить из створа голкипера и пробить аккурат в угол.

К этому моменту вместо подуставшего Барренечеа на поле уже появился Арсен Захарян, но он не помог «Сосьедаду» навязать борьбу «Пари Сен-Жермен». Россиянин 13 раз коснулся мяча, отдал девять точных передач и явно не испортил игру гостей, но и подтолкнуть их на подвиги не смог. Как и мюнхенцы, подопечные Альгуасиля так и не смогли потревожить голкипера противника (9/0) и продлили сухую серию до пяти матчей, потерпев поражение со счётом 0:2.