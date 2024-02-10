«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Осасуне» в Примере

«Реал Сосьедад» на своём поле в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу уступил «Осасуне».

Игра на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Памплоны.

Победный мяч забил Анте Будимир (49-я минута).

Российский полузащитник баскской команды Арсен Захарян вышел со стартовым свистком и был заменён во втором тайме на 62-й минуте.

«Реал Сосьедад» (37 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Осасуна» (29) — 11-е.

Ранее сообщалось, что Кевин Кураньи считает переход в «Реал Сосьедад» большим шагом для Захаряна.