Кураньи считает переход в «Реал Сосьедад» большим шагом для Захаряна

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Переход в «Реал Сосьедад» — это большой шаг для Захаряна. Для него хорошо поменять лигу, чтобы выступать за новый клуб, а также почувствовать уровень чемпионата Испании. Я смотрел одну игру Арсена, видел, что это хороший футболист, и сейчас ему нужно адаптироваться, чтобы быть ещё лучше», — цитирует Кураньи ТАСС.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провёл 24 матча за команду во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее «Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Мальоркой» в 1/2 финала Кубка Испании.