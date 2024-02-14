Тюкавин пожелал Захаряну «навозить Мбаппе» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пожелал удачи полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».

«Заха, брат, желаю тебе удачи против ПСЖ и, наконец, забить свой первый гол и победить. Навози там Мбаппе, между или не между, ты умеешь всё. Будем смотреть, удачи», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Первый матч команд пройдёт 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 мск.

В текущем сезоне Захарян провёл 25 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Захарян включён в заявку «Реал Сосьедад» на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.