Тюкавин пожелал Захаряну «навозить Мбаппе» в матче Лиги чемпионов
- РИА Новости
«Заха, брат, желаю тебе удачи против ПСЖ и, наконец, забить свой первый гол и победить. Навози там Мбаппе, между или не между, ты умеешь всё. Будем смотреть, удачи», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».
Первый матч команд пройдёт 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 мск.
В текущем сезоне Захарян провёл 25 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Захарян включён в заявку «Реал Сосьедад» на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.