Захарян остался в запасе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ
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В составе парижан с первых минут на поле выйдут: Доннарумма, Хакими, Перейра, Маркиньос, Беральдо, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Баркола.
У «Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Барренечеа, Силва.
Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнётся в 23:00 мск.
Российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян начнёт матч на скамейке запасных.
Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пожелал удачи Захаряну в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с ПСЖ.