Захарян остался в запасе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В составе парижан с первых минут на поле выйдут: Доннарумма, Хакими, Перейра, Маркиньос, Беральдо, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

У «Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Барренечеа, Силва.

Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнётся в 23:00 мск.

Российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян начнёт матч на скамейке запасных.

Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пожелал удачи Захаряну в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с ПСЖ.