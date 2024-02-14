Уткин предположил, что «Атлетико» может выиграть Лигу чемпионов

Журналист Василий Уткин назвал своего фаворита на победу в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24.

«Мне кажется, что в этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. И, на мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе «Атлетико», — сказал Уткин на YouTube-канале.

Он добавил, что вся его команда в числе фаворитов видит «Реал» и «Манчестер Сити». При этом журналист также в этот список включает «Интер», но в окончательную победу итальянской команды он не верит.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал победу над «Копенгагеном» в матче 1/8 Лиги чемпионов.