Шедевр Диаса и магия Де Брёйне: «Реал» справился с «Лейпцигом», «Сити» дожал «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2023/24 возобновился матчами плей-офф. «Реал» в отсутствие ряда ключевых исполнителей в гостях взял верх над «Лейпцигом». Подопечные Карло Анчелотти пропустили в дебюте, но гол Беньямина Шешко не был засчитан из-за неоднозначного положения «вне игры». А вот Браим Диас забил после перерыва эффектным ударом из пределов штрафной по правилам и фактически принёс своей команде победу. В свою очередь, «Манчестер Сити» сломил сопротивление «Копенгагена», несмотря на грубейшую ошибку голкипера Эдерсона. Точными ударами отметились Бернарду Силва, Фил Фоден и Кевин Де Брёйне. При этом бельгиец поучаствовал во всех голевых комбинациях команды.

Отменённый гол «Лейпцига» и бенефис Диаса

Перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов «Реал» столкнулся с серьёзными трудностями. Преимуществненно они заключались в травмах ключевых исполнителей, определяющих игру «сливочных» в нынешнем сезоне. Так, на минувших выходных и так переполненный лазарет пополнила главная звезда команды — Джуд Беллингем. В противостоянии с «Жироной» англичанин сделал дубль и достиг отметки в 20 голов во всех турнирах, но растянул связки голеностопа. И выбыл из строя на срок от двух до трёх недель, поставив под вопрос своё участие не только в первой, но и второй встрече с «Лейпцигом».

Несмотря на разный статус, не менее тяжёлые последствия могло иметь и отсутствие на поле Начо, который до недавнего времени оставался единственным здоровым центральным защитником. Уже давно «сломались» Эдер Милитао и Давид Алаба, в начале февраля компанию им составил и Антонио Рюдигер, а несколько дней назад не выдержал и сам испанец. Из-за проблем с мышцами тот пропустил последний тур чемпионата страны, а его поездка в Германию оказалась под вопросом. Но в итоге Фернандес всё же сумел восстановиться и составил в обороне пару с номинальным опорником Орельеном Тчуамени.

Уже этого было достаточно, чтобы не считать «Реал» явным фаворитом в гостевом матче с «Лейпцигом». Но на этом злоключения мадридцев не закончились. Так, из-за забастовки сотрудников аэропорта столицы «бланкос» были вынуждены преодолеть маршрут в 160 км на автобусе, а по пути ещё и угодили в ДТП, столкнувшись с легковым автомобилем. К счастью, обошлось без пострадавших, а коллектив добрался до отеля чуть более чем за сутки до стартового свистка.

Быть может, памятуя о целом ряде проблем соперников, «Лейпциг» с первых минут рванул вперёд и даже преуспел. Беньямин Шешко замкнул эффектную передачу от газона и вывел хозяев вперёд. Однако Ирфан Пельто не засчитал взятие ворот, чем вызвал бурное негодование со стороны болельщиков. И повод для недовольства действительно был. Ведь однозначно сложно сказать, на основании чего было принято такое решение. Ведь в офсайде находился не словацкий форвард, а Бенджамин Хенрихс, который напрямую не участвовал в эпизоде, но слегка касался голкипера Андрея Лунина.

Однако это не остудило порыв «Лейпцига». Тот продолжил поддавливать «Реал» и только за половину тайма мог забить три-четыре раза. Но либо нападающим не хватало точности, либо спасал вратарь. Мадридцы же отвечали редко и преимущественно не очень опасно. Да, временами своё мастерство демонстрировали неудержимый Винисиус и проводивший 200-ю встречу за клуб Родриго, но по-настоящему заставить понервничать Петера Гулачи не удавалось.

После первого тайма фанаты «сливочных» могли сетовать на отсутствие Беллингема, который не только стал ключевым элементом в схемах Карло Анчелотти, но и не раз в одиночку решал исход противостояний. И тем удивительнее, что открыл счёт футболист, призванный заменить его в этот вечер. Браим Диас всё сделал сам: сместился справа в центр и феноменальным по точности ударом оставил не у дел Гулачи. И забил восьмой гол в нынешнем сезоне.

Тем обиднее, что доиграть матч до конца Диас не сумел. На 82-й минуте тот в очередной раз намеревался совершить рейд к воротам оппонентов, но внезапно схватился за заднюю поверхность бедра. И спровоцировал крайне спорный эпизод на поле. Сам испанец ясно дал понять, что продолжать игру не может и остановился, но «Лейпциг» и не думал вспоминать о фейр-плей. Мяч в кратчайшие сроки был доставлен до Шешко, а тот чуть было не «прошил» Лунина. Мадридцы были явно недовольны действиями соперника, а Тони Кроос даже потолкался с Амаду Айдарой. Но конфликт удалось погасить.

«Быки» не бросили атаковать и в последние минуты ещё пытались вырвать ничью, но огорчить Лунина так и не сумели. Тот поймал кураж и в общей сложности совершил девять сейвов, оставив ворота в неприкосновенности. «Реал» всё же выстоял и сделал заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Футболисты «Реала» Браим Диас и Родриго

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Ошибка Эдерсона и магия Де Брёйне

В свою очередь, в успехе действующих триумфаторов Лиги чемпионов сомневаться не приходилось. Мало того, что сами подопечные Хосепа Гвардиолы пребывали в великолепной форме и шли на серии из десяти побед подряд, так ещё и противостоял им крайне скромный «Копенгаген». Да, на групповой стадии датчане успели пошуметь и финишировали вслед за «Баварией», оставив позади не только «Галатасарай», но и «Манчестер Юнайтед». Но тягаться с располагающим всеми ключевыми исполнителями «Сити» они явно были неспособны.

И поначалу происходившее на поле лишь подтверждало этот тезис. Гости сходу забрали инициативу в свои руки и принялись осаждать владения хозяев, регулярно заставляя нервничать Камиля Грабару. А уже на десятой минуте застали врасплох польского голкипера. Фил Фоден получил пас на правой бровке, рванул ближе к центру и разрезающей передачей нашёл в штрафной Кевина Де Брёйне. Бельгиец сходу пробил в дальний угол и стал автором первого гола в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ.

После этого давление «Сити» ничуть не ослабло — даже после того, как Джек Грилиш из-за травмы был заменён на Жереми Доку. «Горожане» продолжили атаковать и имели ещё несколько шансов удвоить преимущество. С линии штрафной бил тот же Фоден, в акробатическом этюде подачу пытался замкнуть Эрлинг Холанд, да и Бернарду Силва имел пару возможностей отличиться. Но «припарковавшие автобус» датчане продолжали отчаянно отбиваться и надеяться на подарки со стороны соперников. И такой шанс им был предоставлен, когда Эдерсон грубо ошибся при выносе. Но если «выстрел» Мохамеда Эльюнусси был заблокирован, то Магнусу Маттссону никто помешать не сумел.

«Копенгаген» сотворил невозможное, однако уйти на перерыв при равном счёте «Копенгаген» всё же не смог. Причём гол вновь пришёл из зоны правого полуфланга и получился очень похожим на первый. На этот раз с края в центр сместился не Фоден, а сам Де Брёйне, в борьбе с оппонентом всё же умудрившийся проткнуть мяч на Силву. Португалец был предельно элегантен и пробил аккурат над рукой Грабары.

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Второй тайм не сильно отличался от первого, разве что «Копенгаген» совсем забыл о контригре и старался скорее избежать разгрома. В общей сложности «горожане» нанесли почти в семь раз больше ударов по воротам (27:4), а разница по попаданиям в створ (13:1) и ожидаемым голам (3,39 — 0,28) и вовсе была колоссальной. Но Грабара продолжал творить чудеса в рамке и сохранять какую-никакую интригу.

Усердствовал и Холанд, всеми силами старавшийся забить свой 41-й мяч в ЛЧ и выйти на 19-е место в списке лучших бомбардиров турнира, сравнявшись с Серхио Агуэро. Всего в его активе набралось аж пять ударов, причём два из них он нанёс в самой концовке. Сначала выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой, а затем с фирменной левой «зарядил» из пределов штрафной. Больше него огорчить вратаря пытался лишь Де Брёйне (семь попыток).

И именно при непосредственном участии бельгийца и была поставлена жирная точка в этом матче. Уже в компенсированное время они вместе с Фоденом разыграли эффектную двоечку на том же правом полуфланге, а завершителем выступил англичанин. Фил установил окончательный счёт и отпраздновал это событие, изобразив лучника.