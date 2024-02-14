Telegraph: АПЛ одобрил покупку Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед»
Благодаря одобрению новый владелец может приступить к полноценной работе, сообщает The Telegraph.
Британец купил 25% акций клуба, сделка оценивалась в £1,25 млрд. Принадлежащая Рэтклиффу компания Ineos отвечает за футбольные операции МЮ.
По информации The Telegraph Football, стоимость реконструкции стадиона «Олд Траффорд» может составить от £1,5 млрд до £2 млрд, включая увеличение вместительности стадиона.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».