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Telegraph: АПЛ одобрил покупку Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед»

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Английская премьер-лига (АПЛ) одобрила покупку Джимом Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед».

Благодаря одобрению новый владелец может приступить к полноценной работе, сообщает The Telegraph.

Британец купил 25% акций клуба, сделка оценивалась в £1,25 млрд. Принадлежащая Рэтклиффу компания Ineos отвечает за футбольные операции МЮ. 

По информации The Telegraph Football, стоимость реконструкции стадиона «Олд Траффорд» может составить от £1,5 млрд до £2 млрд, включая увеличение вместительности стадиона.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».

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