ESPN: МЮ планирует летом подписать Киммиха и ещё троих футболистов

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, «красные дьяволы» летом хотят приобрести четырёх футболистов. На данный момент известно только о Киммихе и его партнёре по команде Альфонсо Дэвисе.

Напомним, что Джим Рэтклифф купил 25% акций клуба, сделка оценивалась в £1,25 млрд. Принадлежащая британцу компания Ineos отвечает за футбольные операции МЮ.

Ранее сообщалось, что новый владелец МЮ заплатит за реконструкцию «Олд Траффорд» около £2 млрд.