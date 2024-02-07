RT в Telegram
Подпишись

ESPN: МЮ планирует летом подписать Киммиха и ещё троих футболистов

Короткая ссылка
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».
ESPN: МЮ планирует летом подписать Киммиха и ещё троих футболистов
  • AP
  • © Matthias Schrader

По информации ESPN, «красные дьяволы» летом хотят приобрести четырёх футболистов. На данный момент известно только о Киммихе и его партнёре по команде Альфонсо Дэвисе.

Напомним, что Джим Рэтклифф купил 25% акций клуба, сделка оценивалась в £1,25 млрд. Принадлежащая британцу компания Ineos отвечает за футбольные операции МЮ.

Ранее сообщалось, что новый владелец МЮ заплатит за реконструкцию «Олд Траффорд» около £2 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить