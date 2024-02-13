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Больной раком Эрикссон будет тренером «Ливерпуля» на матче легенд

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Больной раком швед Свен-Йоран Эрикссон будет тренером «Ливерпуля» на матче легенд с «Аяксом».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игра состоится в марте на «Энфилде».

11 января 75-летний швед сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание и ему осталось жить максимум год. Эрикссон заявлял, что всегда хотел быть тренером «Ливерпуля».

Бывший тренер сборной Англии также возглавлял шведский «Гётеборг», лиссабонскую «Бенфику», английские «Манчестер Сити» и «Лестер», а также сборные Мексики, Кот‑д'Ивуара и Филиппин.

Ранее Клопп предложил больному раком Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».

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