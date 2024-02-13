Кроос заявил, что «Реал» способен выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Не знаю, фавориты ли мы, но мы способны победить. У нас хорошая команда, но один неудачный день может означать, что мы вылетаем. В этом прелесть этого соревнования», — сказал Кроос пресс-службе клуба.

Сегодня «Реал» сыграет в гостях с «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Начало — в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 34-летний Кроос провёл за команду 31 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» собирается продлить контракт с Кроосом.