Cadena SER: «Реал» собирается продлить контракт с Кроосом

Руководство «Реала» заинтересовано в продлении контракта с полузащитником команды Тони Кроосом ещё на один сезон.

По информации Cadena SER, клуб не хочет подписывать нового полузащитника, а планирует продлить контракт с немцем до 2025 года. При этом руководство не уверено, что они смогут договориться с самим игроком.

В нынешнем сезоне 34-летний Кроос провёл за команду 29 матчей во всех турнирах забил один гол и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале».