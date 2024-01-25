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Bild: Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе принял решение подписать контракт с «Реалом» в летнее трансферное окно.

По информации Bild, игрок намерен выиграть Лигу чемпионов с мадридским клубом. При этом француз хочет получать €70 млн в год. Но президент «Реала» Флорентино Перес готов платить ему только €35 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ гарантирует Мбаппе участие в Олимпиаде, это может убедить его остаться.

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