Bild: Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе принял решение подписать контракт с «Реалом» в летнее трансферное окно.

По информации Bild, игрок намерен выиграть Лигу чемпионов с мадридским клубом. При этом француз хочет получать €70 млн в год. Но президент «Реала» Флорентино Перес готов платить ему только €35 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ гарантирует Мбаппе участие в Олимпиаде, это может убедить его остаться.