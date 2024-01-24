ПСЖ гарантирует Мбаппе участие в Олимпиаде, это может убедить его остаться

«Пари Сен-Жермен» гарантирует нападающему команды Килиану Мбаппе, что даст ему время для участия в Олимпийских играх и чемпионате Европы.

По информации журналиста Бена Джейкобса, этот фактор может стать ключевым в решении игрока касательно своего будущего.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе.