Sports Zone: «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал Мадрид».

Как сообщает Sports Zone в социальных сетях, «Реал» достиг принципиального соглашения с 25-летним французом.

По информации источника, перед подписанием контракта нападающий хочет выслушать аргументы ПСЖ.

Отмечается, что в мадридском клубе предложили Мбаппе десятый номер, который на данный момент принадлежит хорватскому полузащитнику Луке Модричу.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал», только если его мать лично позвонит президенту мадридского клуба Флорентино Пересу.