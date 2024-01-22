Sports Zone: «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе
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Как сообщает Sports Zone в социальных сетях, «Реал» достиг принципиального соглашения с 25-летним французом.
По информации источника, перед подписанием контракта нападающий хочет выслушать аргументы ПСЖ.
Отмечается, что в мадридском клубе предложили Мбаппе десятый номер, который на данный момент принадлежит хорватскому полузащитнику Луке Модричу.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал», только если его мать лично позвонит президенту мадридского клуба Флорентино Пересу.