COPE: Мбаппе перейдёт в «Реал», только если его мать лично позвонит Пересу
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Как сообщает COPE, переход форварда в испанский клуб возможен лишь в том случае, если мать Мбаппе лично позвонит президенту «Реала» Флорентино Пересу и сообщит о желании сына перейти в команду.
По информации источника, сторона Мбаппе также должна отказаться от своих требований по зарплате.
В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн.