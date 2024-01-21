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COPE: Мбаппе перейдёт в «Реал», только если его мать лично позвонит Пересу

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в зимнее трансферное окно.
COPE: Мбаппе перейдёт в «Реал», только если его мать лично позвонит Пересу
  • Gettyimages.ru

Как сообщает COPE, переход форварда в испанский клуб возможен лишь в том случае, если мать Мбаппе лично позвонит президенту «Реала» Флорентино Пересу и сообщит о желании сына перейти в команду.

По информации источника, сторона Мбаппе также должна отказаться от своих требований по зарплате.

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн.

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