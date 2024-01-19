RMC Sport: ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может заключить новое соглашение с французским клубом.

Как сообщает RMC Sport, французский клуб готов предложить Мбаппе летом контрактное соглашение на четыре года с заработной платой в €400 млн.

По информации источника, ПСЖ готов предложить Мбаппе €100 млн чистой зарплаты, не включая заработок от рекламных контрактов.

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб.