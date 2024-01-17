L'Équipe: «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб

«Реал» выдвинул новое требование нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе перед его возможным трансфером в мадридский клуб.

По информации L'Équipe, руководство клуба просит от игрока письменной гарантии на переход в состав их команды.

Отмечается, что письменное подтверждение «сливочным» необходимо после того, как Мбаппе в 2022 году продлил контракт с ПСЖ, хотя имел устное соглашение с «Реалом».

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее в «Реале» заявили, что у Мбаппе последний шанс перейти в мадридский клуб.