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L'Équipe: «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб

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«Реал» выдвинул новое требование нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе перед его возможным трансфером в мадридский клуб.
L'Équipe: «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб
  • AP

По информации L'Équipe, руководство клуба просит от игрока письменной гарантии на переход в состав их команды.

Отмечается, что письменное подтверждение «сливочным» необходимо после того, как Мбаппе в 2022 году продлил контракт с ПСЖ, хотя имел устное соглашение с «Реалом».

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее в «Реале» заявили, что у Мбаппе последний шанс перейти в мадридский клуб.

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