L'Équipe: в «Реале» заявили, что у Мбаппе последний шанс перейти в мадридский клуб
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Сливочные надеются, что решение форварда будет мотивировано спортивными амбициями, сообщает L'Équipe.
«Реал» уверен в желании Мбаппе перейти, однако сохраняет осторожность и ждёт окончательного решения.
16 января журналист Абделла Булма заявил, что игрок не собирается продлевать действующее соглашение с парижанами.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что Мбаппе определился с местом продолжения своей карьеры.