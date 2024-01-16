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L'Équipe: в «Реале» заявили, что у Мбаппе последний шанс перейти в мадридский клуб

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Руководители «Реала» заявили, что у французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе остался последний шанс перейти в мадридский клуб.
L'Équipe: в «Реале» заявили, что у Мбаппе последний шанс перейти в мадридский клуб
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Сливочные надеются, что решение форварда будет мотивировано спортивными амбициями, сообщает L'Équipe.

«Реал» уверен в желании Мбаппе перейти, однако сохраняет осторожность и ждёт окончательного решения.

16 января журналист Абделла Булма заявил, что игрок не собирается продлевать действующее соглашение с парижанами.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Мбаппе определился с местом продолжения своей карьеры.

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