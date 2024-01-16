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Булма: Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона

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Французский футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился с местом продолжения своей карьеры.
Булма: Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Форвард не собирается продлевать действующее соглашение с «парижанами», сообщает журналист Абделла Булма.

По информации СМИ, игрок летом 2024 года на правах свободного агента подпишет контракт с мадридским «Реалом».

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее бывший форвард «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Роналдо высказался о возможном переходе Мбаппе в испанский клуб.

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