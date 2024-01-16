Булма: Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона
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Форвард не собирается продлевать действующее соглашение с «парижанами», сообщает журналист Абделла Булма.
По информации СМИ, игрок летом 2024 года на правах свободного агента подпишет контракт с мадридским «Реалом».
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Ранее бывший форвард «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Роналдо высказался о возможном переходе Мбаппе в испанский клуб.