Роналдо признался, что разговаривал с Мбаппе на испанском языке

Бывший форвард «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Роналдо высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» и команды Франции Килиана Мбаппе в испанский клуб.

«Единственный спойлер, который я могу дать, — это то, что я говорил с Мбаппе в Париже на очень беглом испанском языке», — приводит слова Роналдо Goleada Euro.

Экс-форвард признался, что уровень владения испанским языком у 25-летнего француза его немного удивил.

«Хороший показатель», — сказал он.

Напомним, что Роналдо встретился с Мбаппе на матче Национальной баскетбольной ассоциации между «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс» (111:102) в Париже.

В нынешнем сезоне нападающий забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Мбаппе.