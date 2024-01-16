Роналдо признался, что разговаривал с Мбаппе на испанском языке
«Единственный спойлер, который я могу дать, — это то, что я говорил с Мбаппе в Париже на очень беглом испанском языке», — приводит слова Роналдо Goleada Euro.
Экс-форвард признался, что уровень владения испанским языком у 25-летнего француза его немного удивил.
«Хороший показатель», — сказал он.
Напомним, что Роналдо встретился с Мбаппе на матче Национальной баскетбольной ассоциации между «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс» (111:102) в Париже.
В нынешнем сезоне нападающий забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Мбаппе.