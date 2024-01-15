Бразильский бенефис: «Реал» разгромил «Барселону» в финале Суперкубка Испании благодаря хет-трику Винисиуса

«Реал» разгромил «Барселону» в Эр-Рияде и в 13-й раз завоевал Суперкубок Испании. Уже к 11-й минуте Винисиус Жуниор дважды огорчил Иньяки Пенью. По истечении получаса Роберт Левандовски точным ударом с линии штрафной сократил отставание до минимума. Однако бразилец сам заработал и реализовал пенальти и заодно стал автором самого быстрого хет-трика в истории эль-класико в XXI веке. Во второй половине форвард вынудил получить вторую жёлтую карточку за фол на себе Рональда Араухо, а также помог отличиться Родриго.

Концерт от «Реала» и «Атлетико» и победа «Барселоны» на классе

Суперкубок Испании давно превратился в самостоятельный полноценный турнир. Если в большинстве стран трофей в одном матче разыгрывают действующий чемпион и обладатель кубка, то на Пиренеях выявляют сильнейшего в Финале четырёх. Соревнование прошло по данной формуле в юбилейный пятый раз подряд.

И в четвёртый его приняла Саудовская Аравия, где сейчас наблюдается футбольный бум, и болельщики с огромным интересом приходят на трибуны, чтобы посмотреть на звёзд Примеры. На этот раз в Эр-Рияд приехали завоевавшая золотые медали национального первенства в прошлом сезоне «Барселона», взявший бронзовые награды «Атлетико», а также обладатель и финалист Кубка «Реал» и «Осасуна» соответственно.

Первый же полуфинал подарил собравшимся на трибунах потрясающее мадридское дерби. Они лицезрели восемь голов, невероятный камбэк подопечных Карло Анчелотти и неожиданную финальную развязку в дополнительное время.

Причём задали тон результативному противостоянию защитники. Марио Эрмосо и Антонио Рюдигер отличились после подач конеров. А затем, вдохновившись примером коллег, сливочных вывел вперёд Ферлан Менди, не забивавший за команду с мая 2022-го. Причём сделал это он не на розыгрыше стандарта, а в ходе позиционной атаки, аккуратно в касание замкнув прострел.

Но ещё до перерыва равновесие аккуратным ударом из полукружия штрафной восстановил Антуан Гризманн. Это помогло ему со 174-мя голами обойти Луиса Арагонеса и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Во второй половине коллективы действовали уже не так активно и словно берегли силы. Но всё самое интересное они оставили напоследок. Сначала Кепа Аррисабалага ошибся на выходе в борьбе с Альваро Моратой, пытаясь прервать навес с фланга, и снаряд от Рюдигера заскочил в сетку. Вратарь пытался убедить судей, что на нём нарушили правила, но те остались непреклонными.

Однако «Реал» не был бы собой, если бы не спасся. Причём в сложный момент на помощь звёздным партнёрам пришёл Даниэль Карвахаль. Сливочным не хватило трёх попыток в одной атаке, чтобы пробить Яна Облака, а после выстрела Джуда Беллингема снаряд с линии вынес оппонент. Но подключившийся защитник своего не упустил.

В результате зрители фактически стали свидетелями ремейка финала Лиги чемпионов-2014 между соперниками. Тогда победу у «Атлетико» на 93-й минуте украл другой лидер обороны — Серхио Рамос, а в дополнительное время «королевский клуб» дожал визави.

Теперь ситуация в точности повторилась. Причём на помощь дружине Анчелотти пришла удача. Когда казалось, команды согласны на серию пенальти, курьёзный мяч забил вышедший на замену Хоселу. И вновь на первый план вышел Карвахаль, выполнивший изумительную подачу с фланга. Форвард же с рикошетом от газона отправил снаряд в сетку. В компенсированное время коллектив Диего Симеоне изо всех сил пытался отыграться. На чужую половину отправился даже Облак. Но это привело только к голу Браима Диаса. Относительно свежий хавбек убежал от словенца и поразил пустой створ.

Так «Реал» в третий раз подряд пробился в финал Суперкубука. Также он впервые обыграл «Атлетико» в рамках турнира не в «лотерее». Более того, начиная с 1963-го, сливочные не брали верх в столичном дерби, если пропускали трижды.

А вот в матче между «Барселоной» и «Осасуной» борьбы ожидаемо не получилось. Хотя памплонцы сделали всё от себя зависящее, чтобы сохранять интригу как можно дольше. Первый тайм завершился без голов, а стороны создали приблизительно равное количество моментов. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Анте Будимир в штрафной издевательски обыграл оппонента, но Иньяки Пенья своевременно сократил дистанцию и выручил товарищей.

Решил же судьбу встречи нещадно критикуемый Роберт Левандовски. Получив пас от Илкая Гюндогана, он подработал мяч себе под удар и отправил его в сетку. Но больше после финального свистка обсуждали не сам гол, а предшествующее ему единоборство в середине поля. В развитие атаки Андрес Кристенсен уронил на газон Хосе Арнаиса, но арбитры посчитали, что нарушения не было. Это вызвало гневную реакцию у наставника номинальных гостей Хагобы Аррасате, заявившего, что с его подопечными поступили несправедливо.

Оправиться от удара они не сумели и почти не имели шансов на спасение. А на 93-й минуте точку поставил Ламин Ямал. Подобный исход не мог не обрадовать как организаторов, так и болельщиков, ведь увидеть эль-класико в финале мечтали все.

Бенефис Винисиуса и мучения Араухо

Фаворитом дерби считался именно «Реал», который имел возможность взять реванш за болезненное поражение в предыдущем решающем матче Суперкубка. Сливочные набрали отличный ход: одержали 11 побед в последних 12 встречах во всех турнирах и по потерянным очками вышли в лидеры Примеры. Даже Хави в преддверие поединка признал: оппоненты стали сильнее, чем в прошлом сезоне.

Каталонцы, напротив, проходят через непростой период. В последних двух турах национального первенстве они с трудом сломили сопротивление уступающих в классе «Альмерии» и «Лас-Пальмаса» и столкнулись со сложностями даже в игре со скромным «Барбастро» в Кубке Испании.

Вдобавок их преследует эпидемия травм. Компанию давно находящимся в «лазарете» Марку-Андре тер Штегену, Гави и другим составил Рафинья, получивший повреждение в ходе полуфинала с «Осасуной». А Жоау Канселу не успел восстановиться. В результате место бразильца в атакующей тройке занял Педри, первую игру начавший на скамейке. Анчелотти также сделал пару замен в ростере. На последнем рубеже расположился не допустивший ошибку в полуфинале Кепа, а Андрей Лунин. А место Луки Модрича в центре занял другой опытный исполнитель Тони Кроос.

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Однако мало кто мог представить, что встреча начнётся для сине-гранатовых настолько неудачно. Мадридцы отдали инициативу сопернику (по ходу первого тайма действующий обладатель трофея контролировал мяч более 60 % времени), но с удовольствием пользовались собственным оружием — скоростными контрвыпадами.

Только способствовала этому высоко поднимающаяся линия обороны «Барселоны». Быстрые Винисиус и Родриго регулярно убегали за спины защитникам. Причём к первому на левом краю был персонально приставлен Рональд Араухо, но данный ход совершенно не сработал. Уругваец старался, но партнёры не поддерживали его, и опекаемый постоянно находил свободные зоны.

Уже на седьмой минуте он открыл счёт. Великолепную разрезающую передачу из центра отдал Беллингем, а Винисиус умчал от допустившего грубую позиционную ошибку Жюля Кунде, издевательски обыграл Пенью и пробил по пустым. Спустя всего три минуты бразилец удвоил преимущество коллектива. На этот раз последовал заброс из глубины на Родриго, а тот выполнил своевременный прострел на дальнюю штангу соотечественнику.

Лишь после этого сливочные расслабились и позволили оппонентам создать несколько неплохих подходов. Однако до поры надёжен был Лунин. Но по истечении получаса и он оказался бессилен, когда Левандовски мощно выстрелил с линии штрафной. Украинцу перекрыл обзор собственный защитник, и он явно запоздал с прыжком.

Но подопечные Анчелотти мгновенно продемонстрировали, что на сегодняшний день просто сильнее. Опять включившись на короткий отрезок, они вскоре заработали пенальти. Причём сделал это неудержимый Винисиус, которому не позволил замкнуть навес партнёра ценой жёлтой карточки несчастный Араухо. Сам же пострадавший реализовал одиннадцатиметровый и оформил хет-трик всего за 33 минуты, самый быстрый в XXI веке в эль-класико.

Вторая половина, по сути, превратилась в пустую формальность. После возвращения команд на поле сине-гранатовые на некоторое время сумели прижать визави к воротам. Однако их атаки носили довольно бесхитростный характер, а все переводы в штрафную становились лёгкой добычей для Рюдигера и Начо Фернандеса. Даже если дело доходило до ударов, надёжен был Лунин. Украинец провёл качественную игру и сделал заявку на то, чтобы стать «первым номером» «Реала».

По истечении часа Хави выполнил тройную рокировку, бросив в бой Ямала, Жоау Феликса и Фермина Лопеса Мартина, но не помогло и это. Мадридцы просто получали удовольствие от происходящего на поле и радовали поклонников красивыми приёмами. Так, публика овацией встретила пару передач пяткой в исполнении Беллингема. А Винисиус, сверкая белоснежной улыбкой, раз за раз убегал от Араухо.

Неудивительно, что в итоге он вынудил уругвайца заработать на себе и второй «горчичник». Разозлённый защитник на чужой половине агрессивно пошёл в отбор и наотмашь ударил визави по голени.

А незадолго до этого бразилец помог отличиться Родриго. Воспользовавшись забросом Федерико Вальверде справа, он сделал прострел во вратарскую. Кунде перехватил его, но мяч отскочил точно к форварду, который спокойно пробил низом и поставил точку. «Реал» вполне мог увеличить преимущество в счёте и до более неприличного. Например, защитник вынес мяч с линии после выстрела активного Беллингема.

Но главное, сливочные одержали крупную победу и в 13-й раз завоевали Суперкубок, сократив до минимума отрыв от принципиального соперника, в активе которого 14 данных трофеев. Также удалось взять реванш за поражение в прошлогоднем финале. Кроме того, после той осечкой они трижды подряд обыграли «Барсу» с общим счётом 10:2, добившись двух разгромов.

Для Анчелотти же данный успех вовсе получился особенным, поскольку он заполучил 11-й трофей в карьере со сливочными и догнал по этому показателю Зинедина Зидана. Опережает их только Мигель Муньос (14).