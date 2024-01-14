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Роналду приехал на финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона»

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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет смотреть финал Суперкубка Испании по футболу с трибун стадиона в Эр-Рияде.
Роналду приехал на финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона»
  • Gettyimages.ru

38-летний форвард сборной Португалии приехал на главную арену столицы Саудовской Аравии «Аль-Авваль Парк».

В матче за почётный трофей встретятся «Барселона» и «Реал». Игра начнётся в 22:00 мск.

Роналду ранее выступал за «Реал». В составе мадридского клуба португалец два раза выиграл чемпионат Испании и стал четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

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