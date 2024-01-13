Анчелотти: был бы рад победе в Суперкубке Испании, даже если бы «Реал» её не заслуживал

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

«Если мы сыграем лучше, чем «Барселона», мы победим. Но я также был бы рад нашей победе, даже если бы мы её не заслужили», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» одержал победу над «Атлетиком» в дополнительное время со счётом 5:3.

«Барселона» обыграла в 1/2 финала Суперкубка Испании «Осасуну» (2:0).

Игра между командами состоится в воскресенье, 14 января, и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Гути призвал не сравнивать Мбаппе и Роналду в момент прихода в «Реал».