RT в Telegram
Подпишись

Анчелотти: был бы рад победе в Суперкубке Испании, даже если бы «Реал» её не заслуживал

Короткая ссылка
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
Анчелотти: был бы рад победе в Суперкубке Испании, даже если бы «Реал» её не заслуживал
  • AP
  • © Paul White

«Если мы сыграем лучше, чем «Барселона», мы победим. Но я также был бы рад нашей победе, даже если бы мы её не заслужили», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» одержал победу над «Атлетиком» в дополнительное время со счётом 5:3. 

«Барселона» обыграла в 1/2 финала Суперкубка Испании «Осасуну» (2:0).

Игра между командами состоится в воскресенье, 14 января, и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Гути призвал не сравнивать Мбаппе и Роналду в момент прихода в «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить