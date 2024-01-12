Хави надеется, что «Барселона» победит «Реал» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании по футболу с мадридским «Реалом».

«Сейчас «Реал» сильнее, чем в прошлом году, но мы очень мотивированы и постараемся победить. Нам нужно будет насладиться финалом и быть в нём конкурентоспособными», — приводит слова Хави As.

Тренер заявил, что оптимистично настроен на предстоящую встречу.

«Нужно доминировать и отнять инициативу у «Реала». Пришло время показать хорошую игру», — сказал он.

Игра состоится в воскресенье, 14 января, и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Осасуну» в 1/2 финала Суперкубка Испании.