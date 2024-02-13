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Cadena Ser: мать Мбаппе хочет, чтобы футболист продлил контракт с ПСЖ

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Стали известны причины, из-за которых нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сомневается в переходе в мадридский «Реал».
Cadena Ser: мать Мбаппе хочет, чтобы футболист продлил контракт с ПСЖ
  • Gettyimages.ru

По информации Cadena Ser, игрок был растроган тем, что в выходные тренировочный центр посетили 600 болельщиков, которые скандировали: «Килиан, останься!» Мбаппе также хочет проявить себя на новом домашнем стадионе команды.

Отмечается, что мать игрока Файза Ламари, являющаяся его агентом, хочет, чтобы её сын остался в ПСЖ, потому что клуб предлагает выгодные условия.

В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ не будут уговаривать Мбаппе продлить контракт с клубом.

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