Cadena Ser: мать Мбаппе хочет, чтобы футболист продлил контракт с ПСЖ

Стали известны причины, из-за которых нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сомневается в переходе в мадридский «Реал».

По информации Cadena Ser, игрок был растроган тем, что в выходные тренировочный центр посетили 600 болельщиков, которые скандировали: «Килиан, останься!» Мбаппе также хочет проявить себя на новом домашнем стадионе команды.

Отмечается, что мать игрока Файза Ламари, являющаяся его агентом, хочет, чтобы её сын остался в ПСЖ, потому что клуб предлагает выгодные условия.

В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ не будут уговаривать Мбаппе продлить контракт с клубом.