Cadena Ser: мать Мбаппе хочет, чтобы футболист продлил контракт с ПСЖ
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По информации Cadena Ser, игрок был растроган тем, что в выходные тренировочный центр посетили 600 болельщиков, которые скандировали: «Килиан, останься!» Мбаппе также хочет проявить себя на новом домашнем стадионе команды.
Отмечается, что мать игрока Файза Ламари, являющаяся его агентом, хочет, чтобы её сын остался в ПСЖ, потому что клуб предлагает выгодные условия.
В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что в ПСЖ не будут уговаривать Мбаппе продлить контракт с клубом.