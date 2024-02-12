Marca: в ПСЖ не будут уговаривать Мбаппе продлить контракт с клубом

Руководство «Пари Сен-Жермен» изменило свою позицию к ситуации с возможным уходом нападающего команды Килиана Мбаппе.

По информации Marca, в клубе считают, что интересы одного игрока не могут быть выше всей команды. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи не собирается подчиняться желаниям ни одного футболиста.

При этом в ПСЖ понимают, что Мбаппе перейдёт в «Реал», но не будут его уговаривать остаться в клубе.

В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе впервые за шесть лет остался в запасе на матч Лиги 1 в составе ПСЖ.